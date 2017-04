Yarus Yerushalayim fond en larmes en évoquant son pèlerinage en Ethiopie

Yarus Yerushalayim, officier de Tsahal, qui allumera la semaine prochaine l’un des douze flambeaux de Yom Haatsmaout, a éclaté en sanglots en évoquant la visite qu’elle a effectuée cette semaine en Ethiopie dans le village où vivait sa famille avant de monter en Israël. Yarus, 30 ans, est arrivée en Israël à l’âge de 4 ans.

Lors d’une rencontre avec les autres personnes qui allumeront un flambeau, elle a déclaré avant tout qu’elle était ‘très émue d’avoir été choisie’. Evoquant sa conversation avec la ministre de la Culture et des Sports Miri Reguev, elle a indiqué qu’elle ‘passait d’une émotion à l’autre’. « Je viens de rentrer d’une visite dans mon pays natal, l’Ethiopie, et au-delà de ma mission éducative au sein de l’armée, je tiens à transmettre l’histoire de ma communauté à la société israélienne » .Elle a ajouté qu’elle avait refait le chemin de sa famille, à pied, lorsqu’elle était montée en Israël : « J’ai vu la pierre tombale de mon père, a-t-elle ajouté en larmes, dans un village perdu avec un Maguen David. Il n’existe rien de plus symbolique que cela, de plus significatif, que mon rôle dans cette cérémonie ». Photo Aroutz 7