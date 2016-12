Yaron London critique la yeshiva-militaire d’Eli

Le journaliste emblématique de la chaîne Aroutz 10 Yaron London a écrit un post particulièrement injurieux envers la prestigieuse yeshiva prémilitaire Bne David d’Eli. Il « prévient » toute mère en Israël dont les fils devraient servir sous les ordres d’officiers qui seraient sortis de cette yeshiva dirigée par le rav Elie Sadan. Après avoir concédé que ces soldats et officiers sont parmi les plus motivés de Tsahal et que nombre d’entre eux sont tombés lors des guerres d’Israël, le journaliste attaque: « Ces soldats et officiers issus de cette yeshiva sont partisans de la discrimination, des exécutions sommaires et s’indignent lorsqu’on leur demande s’ils seraient prêts à voter pour un parti de gauche », A la fin de son post, le journaliste exprime son inquiétude du fait que ses sept petits-fils puissent un jour servis sous les ordres d’officiers issus de cette yeshiva ou de yeshivot hesder.

Photo Moshé Shaï / Flash 90