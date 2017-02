Yaïr Lapid veut à tout prix Moshé Yaalon avec lui

Yaïr Lapid et Moshé Yaalon se sont déjà remcontrés à plusieurs reprises depuis que l’ancien ministre de la Défense a quitté le gouvernement. Aucune raison officielle n’avait été donnée bien que les intentions fussent claires. Mercredi, pour la première fois, le président de Yesh Atid a officiellement « avoué » qu’il tente de convaincre Moshé Yaalon de rejoindre Yesh Atid. Yaïr Lapid a voulu préciser qu’il en fait de même avec l’ancien chef d’Etat-major Gaby Ashkenazy. Il a aussi indiqué que ni l’un ni l’autre n’ont voulu s’engager pour l’instant tant que de nouvelles élections ne sont pas à l’horizon.

Mais le président de Yesh Atid se dit certain que le gouvernement tombera durant l’année 2017 estimant que le Premier ministre devra démissionner en raison des affaires qui le touchent. Dans cette hypothèse, il a dit refuser catégoriquement de contribuer à la formation d’une coalition alternative et qu’il faudra des élections. Position compréhensible de son point vue, au regard des sondages flatteurs dont son parti bénéficie pour le moment. Il a indiqué qu’en cas de victoire il souhaitera prioritairement former un gouvernement d’union avec le Likoud et le Camp Sioniste avant de s’adresser aux partis orthodoxes.

L’arrivée éventuelle de Moshé Yaalon ou Gaby Ashkenazy n’aurait pas les mêmes effets. Le premier se range au centre droit alors que le second est au centre gauche. Une cohabitation au sein d’un même parti entre un Moshé Yaalon et un Ofer Shelah ou une Yaël German ne serait pas facile à gérer.

Sans parler du fait qu’Ofer Shelah se verrait bien ministre de la Défense dans un gouvernement Lapid…

Photo Tomer Neuberg / Flash 90

»בנט רוצה להגיד שנתניהו שמאלני יותר מאשר עלי ». לפיד צילום: מירי צחי

בנוגע ליחסים עם בנט שהתערערו לאחרונה, כשבבית היהודי אף כינו את לפיד « שמאלן », ענה לפיד כי « בנט הרבה יותר רוצה להגיד שנתניהו שמאלני מאשר עלי. ואין לי ספק שהוא יעשה זאת בבחירות הבאות, וגם בצדק, אחרי שנתניהו שתה לו את המנדטים ואז הרס את עמונה