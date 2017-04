Yaïr Lapid soutient l’attaque américaine

Le président de Yesh Atid a réagi à l’attaque américaine contre une base militaire en Syrie après le massacre d’Idlib. Yaïr Lapid a résumé la différence entre la morale juive et la morale occidentale en vogue concernant l’attitude à avoir face à des Etats totalitaires ou des organisations terroristes: « Mieux vaut tard que jamais. L’attaque américaine a été une bonne décision et je félicite le président Donald Trump pour avoir ordonné de frapper les assassins d’enfants. Si le monde occidental reste les bras croisés alors que des enfants sont massacrés aux gaz, ce n’est pas une attitude morale. Parfois, c’est l’utilisation de la force qui est l’acte le plus moral qui soit ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90