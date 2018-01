Yaël Sheva’h: « Raziel sera enterré à l’endroit qu’il aimait tant »

La famille de Raziel Sheva’h hy »d a décidé de l’enterrer à ‘Havat Guilad même. Son épouse Yaël, extrêmement éprouvée, a déclaré: « Nous avons décidé en famille d’enterrer Raziel hy »d, mon mari bien-aimé, dans le yishouv ‘Havat Guilad, là où il a vécu et agi. Raziel m’avait dit un jour que s’il lui arrivait un malheur il voudrait être inhumé dans cette terre qu’il aimait tant. Nous allons honorer sa volonté. J’appelle toute la population du pays, ceux qui le peuvent, de venir accompagner mon cher Raziel hy »d ici à ‘Havat Guilad en Samarie. C’est ma demande ».

Le président du Conseil régional de Samarie Yossi Dagan a lancé un appel au gouvernement pour qu’il prenne une décision sioniste après cet attentat, en régularisant le statut de ‘Havat Guilad. Mercredi matin, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman a déclaré: « Je ressens le deuil profond de Yaël et ses six enfants. J’ai ordonné au ministère de la Défense d’apporter toute l’aide nécessaire à la famille ainsi qu’aux habitants de ‘Havat Guilad. De même, j’ai demandé à ce que l’on étudie les moyens juridiques de régulariser ce yishouv et en faire un village comme tous les autres en Judée-Samarie ».

Wait and see…

