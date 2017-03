Yad Leahim saisit le ministre de l’Education contre les visites d’écoles dans des mosquées

L’organisation Yad Leahim a saisi le ministre de l’Education lui demandant de faire cesser tout lien entre le ministère et l’organisation ‘Efshar Ah’eret’ (« Il est possible de faire autrement »). Cette association, financée notamment par le New Israel Fund, a récemment organisé une visite d’élèves de Césarée dans des mosquées dans lesquelles ils ont été invités à prier et à se prosterner selon la coutume musulmane. Certains parents d’élèves se sont dit choqués d’autant plus que leurs enfants ont été obligés à participer à une prière commune à la fin de la visite.

L’intention déclarée d' »Efshar Ah’eret’ est de promouvoir la « coexistence judéo-arabe » pour laquelle on ne voit pas l’utilité de faire se prosterner des enfants juifs dans une mosquée.

Yad Leah’im dénonce une nouvelle tentative d’assimilation qui entre dans le cadre du multiculturalisme souhaité par le New Israel Fund qui est opposé au principe de l’Etat juif et démocratique et lutte pour la création dun « Etat de tous ses citoyens ».

Photo Wikipedia