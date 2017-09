Yaakov Litzman très satisfait de son alliance avec Naftali Benett

Les voies de la politique sont impénétrables. D’un côté, le président du parti Habayit Hayehoudi Naftali Benett subit des critiques régulières de la part des rabbins de l’aile plus orthodoxe du sionisme religieux qui lui reprochent d’être trop « light », et de l’autre il reçoit des compliments du ministre orthodoxe de la Santé, Yaakov Litzman, qui se félicite de leur coopération.

Avant Roch Hachana, le rav Yaakov Litzman a fait le bilan des acquis du secteur orthodoxe durant ce mandat. Sur ce point il a félicité et remercié Naftali Benett. Dans une interview accordée à l’hebdomadaire « Be-Sheva » il a a souligné que l’alliance politique qu’il a conclue avec Naftali Benett au début de cette législature « a été bénéfique pour le secteur orthodoxe comme pour les localités juives de Judée-Samarie ».

Le ministre de la Santé a notamment loué l’action de Naftalie Benett dans le cadre de son ministère de l’Education et sa coopération avec les partis orthodoxes: « Naftali Benett est un excellent ministre, qui connait son travail et nous aide dans tout. Sa place est avec nous. Tout coalition gouvernementale devrait avoir en son sein les partis orthodoxes et Habayit Hayehoudi ». Le vice-ministre de l’Education est Meïr Poroush, également du parti Yahadout Hatorah, et sa coopération avec Naftali Benett est excellente. Naftali Benett ne rate pas non plus l’occasion de dire que Yaakov Litzman est un excellent ministre de la Santé.

Photo Miriam Alster / Flash 90