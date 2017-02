Yaakov Katz: « Salim Joubran est devenu le Premier ministre d’Israël »

L’ancien député du Ihoud Ha-Leoumi Yaakov Katz (‘Katzeleh’) a durement attaqué la Cour suprême pour sa décision d’annuler le compromis sur Amona. Il a accusé la présidente de la Cour suprême Myriam Noar d’avoir sciemment choisi de désigner le juge Salim Joubran pour faire partie du trio de magistrats chargés de ce dossier. « Salim Joubran est le représentant des Arabes israéliens à la Cour suprême et le collaborateur de l’extrême gauche, les dés étaient donc pipés » a déclaré l’ancien député. « En fait, Salim Jubran est devenu le Premier ministre de fait de l’Etat d’Israël », a conclu l’ancien député.

Plus tôt dans l’après-midi, sur Aroutz 2, le vice-ministre de la Défense Elie Ben Dahan avait lui-aussi accusé la décision de la Cour suprême de politique et affirmé que si des juges tels que Noam Solberg ou Elyakim Rubinstein avaient fait partie de la composition de la Cour, ils auraient pris en considération la détresse de ces familles qui n’ont plus où aller.

Photo Miriam Alster / Flash 90