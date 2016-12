Y a-t-il suffisamment de médecins en Israël ?

Le nombre des médecins a augmenté en Israël ces cinq dernières années mais il ne parvient pas à suivre la croissance démographique et à compenser les départs à la retraite. C’est ce qui ressort du dernier rapport du ministère de la Santé.

En chiffres, on peut dire que malgré les nombreux étudiants qui obtiennent avec succès leur diplôme, on a enregistré au cours de cette période une baisse de 5 % des effectifs de cette profession.

La hausse est pourtant sensible : en 2015, 1 259 étudiants en médecine ont obtenu leur diplôme alors qu’ils n’étaient que 722 en 2010. On peut préciser encore que les spécialités les plus prisées sont la médecine interne, la pédiatrie, la médecine de famille, la gynécologie, et la psychiatrie.

En Israël, on compte 26 029 médecins exerçant jusqu’à l’âge de 65 ans dont plus de la moitié (55 %) sont des spécialistes. On peut signaler aussi que 43 % d’entre eux sont des femmes.

En ce qui concerne la densité médicale en Israël, on peut dire que le nombre des médecins pour 1 000 habitants est estimé à 3,5. Ce chiffre est sensiblement identique à la moyenne de l’OCDE.