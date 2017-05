Et il y a ceux qui ont l’air de Président de la République dans des vêtements de quatre sous. Par Bely.

Nombre de réflexions diverses et variées illustrent ce genre de propos :

Ainsi, apprend-on que ce n’est surement pas la barbe qui fait le philosophe, pas plus que l’habit ne fait le moine ou le costume ne fait le héros !

Il est donc parfaitement inutile d’investir ses économies dans pareils achats d’autant que tous les laissés pour compte de la scène politique de guetter le nouveau Président pour lui « tailler un costume », sur mesure de surcroit, au premier faux pas !!!

Pour être honnête, si Emmanuel Macron n’a pas payé cher le costume dans lequel il apparut pour son investiture comme Président de la République Française, de constater que l’image de l’Homme en marche offerte au bon peuple de France ne valait pas plus !

Mais n’est pas Georges Clooney qui veut !

En l’occurrence, le costume choisi dont le prix, très raisonnable avoisine à peine les 450 euros, est un modèle Blue Dark de chez « Jonas & Cie », une boutique du sentier.

L’ex-ministre de l’Economie devenu nouveau Président est depuis longtemps un des clients fidèles de cette petite société de prêt-à-porter.

Il est facile d’imaginer que si elle n’avait pas encore pignon sur rue, voilà qui est fait !

Belle carte de visite désormais que celle de la maison « Jonas & Cie », sise au premier étage du 19, rue d’Aboukir, au cœur du Sentier, le quartier traditionnel de la confection pour homme et pour femme, (en yiddish des « Shmatès » pour tous) !

Belle carte de visite à présent pour son patron, Jean-Claude Touboul, un ancien étudiant plein d’avenir qui selon la célèbre histoire juive dût choisir un beau matin entre « faire docteur ou tailleur pour homme » !

C’est ainsi que ce monsieur se lança dans le métier en 1980. Il commença par de la revente pure et simple avant de se spécialiser dans « le demi-mesure ».

Il eut le « nez creux » de vouloir se fournir chez Vitale Barberis Canonico, une société italienne réputée pour posséder la plus vieille filature de laine du monde, une institution connue et reconnue dans le domaine du tissu de qualité « Made in Italy ».

Mais rien ne vaut un coup de patte personnel a expliqué Mr Touboul lors d’un entretien accordé à Paris Match : « Mes pantalons ne sont jamais terminés, pas plus que mes manches dont je retouche la longueur et, selon le gout de mon client je peux même resserrer les vestes pour ceux qui souhaitent que le vêtement soit plus près du corps » et ce, pour un prix plus que raisonnable !

« Tout compris, le prix de mes costumes est suffisamment agressif pour que nous n’ayons pas de concurrent sur ce créneau », se targue le tailleur qui vendait jusqu’à ce jour 2500 « pièces à manches » par an.

Avec un Emmanuel Macron comme « Image de Marque » même bien involontaire, gageons que le nombre de costumes vendus risque bien de s’envoler, ce qui pourrait être considéré comme le premier signe d’une croissance promise, sur le point de se réaliser !

