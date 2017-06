Il y a 50 ans, le drapeau d’Israël flottait sur le Mont du Temple…pour quelques heures!

C’était le 8 juin 1967. Le parachutiste Dany Biran était parmi les premiers soldats à accéder à l’Esplanade du Temple lors de la libération de Jérusalem. Son officier l’envoya alors pour une mission historique C’était le 8 juin 1967. Le parachutiste Dany Biran était parmi les premierset hautement symbolique: hisser le drapeau bleu-blanc sur le dôme de la mosquée d’Omar. Quelques heures plus tard à peine, il fut à nouveau envoyé par son officier pour retirer le drapeau « sur ordre des échelons supérieurs ».

Dans son livre « Ish al Diglo » (« Chacun sous sa bannière »), l’ancien parachutiste retrace l’histoire du Magen David ainsi que du drapeau d’Israël, et rappelle avec émotion ces minutes inoubliables où il avait fièrement hissé le drapeau à l’endroit le plus élevé du Mont du Temple. Il révèle également que la veille, le 7 juin 1967, deux officiers du régiment 55 des parachutistes avaient déjà été envoyés par le général Motta Gur z.l. pour hisser le drapeau sur le dôme, mais avaient dû y renoncer à cause des tirs des snipers jordaniens. Le lendemain, Dany Biran réussit à le faire avec son camarade Michaël Yablonsky.

On apprit plus tard que l’ordre de retirer le drapeau avait été donné par le commandant de la région centre sur instruction de Moshé Dayan lui-même…de crainte d’un incident diplomatique international!! C’était sans doute la première fois dans l’histoire des conflits qu’un pays vainqueur d’une guerre qui lui a été imposée prenne ainsi des gants après sa victoire et renonce à des acquis pourtant majeurs.