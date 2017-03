Il y a 35 ans : disparition du Rav Zvi Yehouda Kook

Cela fait trente-cinq ans que le Rav Zvi Yehouda Kook zts’l, fils du Rav Avraham Itshak Kook zts’l, est décédé. A l’occasion de l’anniversaire de sa disparition, des prières ont été organisées sur sa tombe au cimetière du Mont des Oliviers, Har Hazeitim. Le Rav Zvi Yehouda Kook était le directeur de la Yeshivat Merkaz Harav, fondée par son père en 1924, et l’un des leaders du courant sioniste religieux. Il soutenait l’installation et le développement des localités juives de Judée-Samarie et s’opposait à toute concession territoriale. Après 22 ans de mariage sans enfants, il a perdu son épouse, décédée des suites d’une maladie, et ne s’est jamais remarié, restant seul pendant près de 40 ans. Yehi Zih’ro Barouh’.