Wonder Woman avec Gal Gadot serait le « meilleur film DC depuis The Dark Knight »

Warner Bros a la pression. Difficile pour le studio de concurrencer le mastodonte Marvel et son « Cinematic Universe » après la déception engendrée par Batman V Superman : L’Aube de la justice. Censé être le coup d’envoi d’un ambitieux univers partagé DC Comics, le film a été boudé par la critique et a engrangé des recettes décevantes au box-office (moins d’un milliard de dollars). Que dire de Suicide Squad, littéralement atomisé dès sa sortie ? Après ces massacres successifs, Warner devait impérativement reconquérir le public et rassurer les fans inquiets de l’avenir de l’univers cinématographique DC.

Le studio peut souffler… Alors que le public américain devra sagement patienter jusqu’au 2 juin (et les Français jusqu’au 7), certains journalistes ont pu visionner les aventures de Wonder Woman en avant-première. L’embargo enfin levé, les premières critiques sont tombées et elles sont dithyrambiques : ce Wonder Woman, réalisé par Patty Jenkins et consacré à la découverte des pouvoirs de l’Amazone, est une franche réussite. Florilège :

WONDER WOMAN: Easily my favorite DCEU film. Has the humor and heart the franchise so desperately needs. Gadot and Pine are charming as hell. — Kate Erbland (@katerbland) 19 mai 2017

« WONDER WOMAN : Facilement mon film DCEU préféré. L’humour et le cœur dont la franchise a désespérément besoin. Gadot et Pine sont charmants à se damner. »

#WonderWoman is hands down the best DCEU Film to date! Film is SO GOOD. I absolutely loved it! Bravo @PattyJenks @GalGadot @GeoffJohns ⚔️ — Umberto Gonzalez (@elmayimbe) 19 mai 2017

« #WonderWoman dévoile le meilleur film DCEU à ce jour ! Le film est tellement bon. Je l’ai absolument adoré ! Bravo »

Wonder Woman is the DC movie I’ve been waiting for. It’s exciting, inspiring, funny, and has some truly awe-inspiring action scenes. — Germain Lussier (@GermainLussier) 19 mai 2017

« Wonder Woman est le film DC que j’attendais. C’est excitant, inspirant, amusant, et les scènes d’action sont vraiment impressionnantes. »

Very pleased to report that #WonderWoman is the best DC movie since THE DARK KNIGHT. I’m already looking forward to seeing it again. — Silas Lesnick (@silaslesnick) 19 mai 2017

« Très heureux de signaler que #WonderWoman est le meilleur film DC depuis THE DARK KNIGHT. Je suis déjà impatient de le revoir. »

I’m now allowed to reveal I enjoyed Wonder Woman! It’s really good. Has the heart & humanity DCEU needed. I’m not reviewing it FYI pic.twitter.com/Tmm9l8aOrQ — Jim Vejvoda (@JimVejvoda) 19 mai 2017

« Je suis maintenant autorisé à révéler que j’ai apprécié Wonder Woman ! C’est vraiment bien. Le cœur et de l’humanité dont DCEU avait besoin. »

Happy to report ‘Wonder Woman’ is a blast and @GalGadot is fantastic. Her chemistry with Chris Pine is magnetic. Absolutely recommended. pic.twitter.com/VPW4QW3IhM — Steven Weintraub (@colliderfrosty) 19 mai 2017

« Heureux de signaler que Wonder Woman est une explosion et @GalGadot est fantastique. Son alchimie avec Chris Pine est magnétique. Absolument recommandé. »

Loved WONDER WOMAN. She reminds me of Christopher Reeve’s Superman: true north superhero w/ no angst or cynicism, which is needed right now. — Mike Ryan (@mikeryan) 19 mai 2017

« J’ai adoré Wonder Woman. Elle me rappelle le Superman de Christopher Reeve : un véritable super-héros sans angoisse ou cynisme, ce qui est nécessaire aujourd’hui. »

Les femmes, sauveuses de l’univers cinématographique DC Comics ?

Personnage secondaire dans Batman V Superman, Wonder Woman est censée préparer minutieusement le terrain pour l’arrivée de la Justice League, prévue à la fin de l’année. Le film sera-t-il autant plebiscité ? Warner doit impérativement trouver une vision cohérente pour que son univers partagé fonctionne aussi bien sur celui de son concurrent Marvel au cinéma. Pour l’instant, le studio marche encore sur des œufs. De nombreux bruits de couloir affirment que le long-métrage a subi d’importants reshoots (comprenez par là des scènes additionnelles rejouées ou complètement modifiées après tournage). Des rumeurs nuancées par les studios, qui affirment qu’aucune séquence n’a été « lourdement » changée. Rappelons que ces modifications ne sont pas forcément un mauvais signe : Rogue One n’en a que profité et Wonder Woman a également eu droit à des reshoots visiblement salutaires. D’autres ont vu leur montage chamboulé pour le pire… comme Suicide Squad.

Warner a fait le pari d’écrire l’avenir au féminin. À l’occasion de la projection du film à Shangai, Zack Snyder (Batman V Superman), scénariste et coproducteur de Wonder Woman, a fait savoir qu’une suite était déjà dans les tuyaux. Toutefois, sa femme Deborah Snyder, également productrice des films de l’univers cinématographique de DC, a rappelé que le prochain film axé sur une héroïne ne sera pas un Wonder Woman 2, mais plutôt Batgirlde Joss Whedon. Les femmes seront-elles les sauveuses du DC cinematic universe ?