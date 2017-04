Quand ‘Women Wage Peace’ fait du Mélenchon…

Tout comme les naïfs pacifistes des années 1930 qui furent les ‘idiots utiles’ des facistes et des nazis, le candidat Jean-Luc Mélenchon croit connaître la recette miracle pour faire face aux menaces totalitaires actuelles notamment celle de l’Islam conquérant: choisir la paix! Quelle bonne idée! Tout un programme! Il fallait y penser…

En Israël, le mouvement féminin pacifiste Women Wage Peace semble être sur la même ligne irréaliste et irresponsable. Jeudi, un millier de femmes de ce mouvement va investir la ligne de chemins de fer Tel-Aviv – Beit Shean. Ce trajet sera exceptionnellement fermé aux usagers pour l’occasion. Le WWP entend manifester pour « empêcher la prochaine guerre », slogan que le Hamas et le Hezbollah seraient heureux de mettre en pratique sans délai n’était-ce la politique belliqueuse d’Israël qui empêche toute solution pacifique…

Ces braves femmes entendent également exiger du gouvernement israélien qu’il lance une ‘initiative envers l’Autorité Palestinienne’, expression sirupeuse qui en des mots plus crus signifie concessions territoriales israéliennes et expulsion de milliers de Juifs de leurs maisons. Le WWP n’a pas précisé si pour donner plus de poids à leur action, une démonstration similaire se déroulera du côté arabe palestinien pour exiger de Mahmoud Abbas qu’il lance une initiative de son côté. Proposition vaine puisqu’aucun mouvement pacifiste n’existe de l’autre côté. Là-bas au moins, tout le monde est d’accord pour savoir qui est l’ennemi.

Une fois arrivées à Beit Shean, ces femmes bien intentionnées tiendront une grande manifestation en présence d’une série de personnalités, parmi elles le député Yehouda Glick du Likoud, éternel idéaliste qui ne réalise pas que le WWP est opposé à ce qui lui est de plus cher: la montée sur le Mont du Temple!

Pessah’ fête de la Liberté, où nous sommes aussi invités à nous libérer des prisons mentales et psychologiques dans lesquelles nous sommes enfermés. Parmi elles, cette maladie galoutique qui consiste à exonérer nos ennemis, croire que nous sommes responsables de l’antisémitisme et que c’est à nous de donner des gages pour calmer la Bête immonde.

Photo Illustration