Wizz Air étend son réseau low-cost depuis Israël et devient le principal Low Cost depuis Tel-Aviv

Trois nouvelles routes aériennes à faible coût sont lancées par Wizz Air:

Lublin-Tel Aviv à partir de 154 shekels

Craiova – Tel Aviv à partir de 179 shekels

Kosice- Tel Aviv à partir de 154 shekels

En outre, Wizz Air augmente la fréquence sur ces itinéraires:

Bucharest-Tel Aviv, de 4 à 7 vols hebdomadaires

Budapest-Tel Aviv, de 7 à 10 Vols hebdomadaires

Wizz Air est la plus grande compagnie aérienne low cost d’Europe centrale et de l’Est.

Wizz Air a noté que ces nouvelles routes sont parmi les nombreuses que la compagnie a ouvert à Israël et de nouvelles routes sont prévues, dans le cadre de la coopération avec le ministère du Tourisme.

Le ministre du Tourisme Yariv Levin: « Je félicite Wizz Air pour sa décision de poursuivre l’expansion des opérations en Israël et d’ouvrir trois nouvelles lignes directes vers l’aéroport de Ben Gourion, rejoignant les routes existantes. »

L’industrie du tourisme est actuellement en pleine transformation et l’expansion de Wizz Air est un témoignage de l’amélioration significative de l’attractivité d’Israël comme une destination touristique.

Owain Jones, directeur général de Wizz Air, a déclaré: « Nous sommes ravis d’ajouter aujourd’hui trois nouvelles destinations européennes au réseau à bas prix de Wizz Air. Les nouveaux services de Wizz à Lublin, Kosice et Craiova seront exploités deux fois par semaine, stimulant ainsi le tourisme bidirectionnel entre les pays et créant des offres de voyages plus abordables pour nos clients israéliens. »

Wizz Air a également noté que, depuis l’ouverture de son premier itinéraire à Budapest en 2012, avec l’annonce d’aujourd’hui, l’entreprise devient la plus grande compagnie aérienne à bas coût sur le marché israélien en termes de capacité de siège. En exploitant une flotte de nouveaux Airbus A320 et A321 dont l’âge moyen est de 4 ans, la compagnie aérienne a transporté plus de 1,2 million de passagers en provenance et à destination d’Israël.

Par Déborah Coen – JSSNews