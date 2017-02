Wix.com (Israël) vient de racheter la plateforme DeviantArt pour $36 millions.

Wix.com rachète la plateforme DeviantArt, l’une des références pour les artistes et les designers. Elle héberge plus de 325 millions de contenus. Wix.com va débourser $36 millions en cash. Le co-fondateur de DeviantArt, Angelo Sotira, va rejoindre Wix.com avec le reste de son équipe.

Wix est une plateforme en ligne qui permet de créer des sites web en HTML5 (l’outil était jusqu’alors en Flash) et leur version mobile. En utilisant sa technologie intuitive de glisser-déposer et son App Market, les utilisateurs peuvent intégrer différentes applications tierces sur leurs sites, entre autres : solution de commerce en ligne, formulaires de contact, discussion en ligne, bons de réduction etc.

Wix.com permet de créer des sites web, des blogs et des bulletins d’information, sans aucune connaissance en programmation ou en design. Parmi les concurrents figurent WordPress, Jimdo, SiteW, Weebly, Wifeo, Silex (libre) et autres hébergeurs et entreprises de création de sites.

La compagnie, dont le siège est à Tel Aviv, en Israël, possède également des bureaux à New York, San Francisco et Miami aux États-Unis, à Dnipropetrovsk en Ukraine, à Vilnius en Lituanie, à Sao Paulo et Santana de Parnaíba au Brésil, et à Beer-Sheva en Israël. Wix compte parmi ses investisseurs Insight Venture Partners, Mangrove Capital Partners, Bessemer Venture Partners et Benchmark Capital.

Fondé en octobre 2006 par Avishai Abrahami, Nadav Abrahami et Giora Kaplan, Wix obtient son premier investissement en janvier 2007, directrice du marketing Paulina Caine. À la suite du lancement d’une version bêta en juin 2008, l’entreprise atteint son premier million d’utilisateurs en juin 2009. En décembre 2010, Wix propose son éditeur en espagnol, suivi par la version en portugais, en français (février 2012), en allemand (août 2011), en polonais (décembre 2011) et en italien (janvier 2012).

Quelques évènements marquants de l’histoire de Wix :

éditeur pour sites mobiles (avril 2011) ; 10 millions d’utilisateurs en 2011 ; plateforme de construction de sites en HTML5 (mars 2012), ouverture de l’App Market (octobre 2012), le 5 novembre 2013, Wix fait son entrée au NASDAQ ; lancement de Wix ShoutOut, la solution pour newsletters professionnelles de Wix (juillet 2014), lancement de Wix Hotels10 (août 2014) ; 50 millions d’utilisateurs en 2014 ; lancement du nouvel (octobre 2015) ; lancement de Wix Music (octobre 2015).

En mai 2016, Wix comptait plus de 85 millions d’utilisateurs.

Source www.israelvalley.com