Wine Event & Degustation organisé par la CCIIF le lundi 6 février à 20h30 au restaurant « Le Bistrot Français » à Tel Aviv

Wine Event & Degustation

Soirée organisée par la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France et Business France

Lundi 6 février 2017 à 20h30

Restaurant « Le Bistrot Français »,

49 Nahalat Binyamin, Tel Aviv

Le « Wine Event & Degustation » se tiendra le lundi 6 février, en partenariat avec l’Ambassade de France en Israël et Business France, pendant la semaine de la Gastronomie « So French So Food ».

Tel Aviv, le 26 janvier 2017

La Chambre de Commerce et d’Industrie Israël-France organise la prochaine édition Wine Event & Dégustation au restaurant « Le Bistrot Français » à Tel Aviv, conjointement avec Business France et l’Ambassade de France en Israël.

L’évènement rassemblera des personnalités du monde institutionnel et des affaires ainsi que des décideurs israéliens et français.

Au programme : dégustation et présentation de vins israéliens par une spécialiste du vin français et israélien, et networking convivial.

L’évènement s’inscrit dans le cadre de la semaine de la gastronomie française en Israël « So French So Food » organisée du 5 au 10 février par l’Ambassade de France en Israël.

A cette occasion, des chefs venus de France prépareront des menus aux côtés de chefs israéliens dans un certain nombre de restaurants du pays et des entreprises françaises feront découvrir leurs produits en Israël.

La COFACE, Domaine SEROR et les vins BRAVDO sont les partenaires de cette soirée.

Pour vous inscrire : Cliquez ici

Fondée en 1957, la Chambre de Commerce et d’Industrie Israël – France apporte un soutien et une assistance aux réseaux d’affaires en Israël et en France dans le but de faciliter et d’accélérer les échanges commerciaux et les investissements entre la France et Israël. La Chambre de Commerce et d’Industrie Israël – France propose unservice de conseils et de renseignements pratiques aux entreprises françaises et israéliennes. Elle est à l’initiative de nombreux événements pour la promotion du commerce et des investissements bilatéraux entre les deux pays. http://www.cciif.org/

Le groupe Coface, dont le siège est situé en France, est le groupe international leader dans le domaine des assurance-crédit depuis plus de 70 ans. COFACE propose aux entreprises une garantie contre les pertes potentielles engendrées par le non-paiement de leurs clients, à l’échelle internationale. Le groupe est présent dans 100 pays, a une base de donnes avec 80 millions de sociétés, et emploie 4 200 personnes.

http://www.coface.co.il/

Le Domaine Seror a été créé par quatre amis réunis autour de la passion du vin. Depuis plusieurs années maintenant, le Domaine Seror s’est imposé comme référence en termes de vin et d’huile d’olive. Accompagné par un œnologue et un oléiculteur de renom, le Domaine Seror participe activement au développement et au rayonnement du vin et de l’huile d’olive israéliens dans le monde. http://www.domaineseror.com/

En 1999, les Professeurs Ben Ami Bravdo et Oded Shoseyov, tous deux membres de l’université Hébraïque de Jérusalem, décidèrent de créer la cave à vin Karmei Yosef, qui produit aujourd’hui les vins BRAVDO.

Le vignoble est situé à Karmei Yosef, près de Jérusalem. Le vin est produit à l’aide d’une technologie de pointe mise en œuvre tant dans le vignoble que dans la cave à vin. http://www.bravdo.co.il/home



Chaque année, SO FRENCH SO FOOD met à l’honneur la gastronomie française en Israël : partage des saveurs, des cultures et des savoirs faires entre chefs français et israéliens, découverte d’une région, promotion de produits français, dégustations de mets et vins français, master classes publiques et professionnelles, sont les grands moments de cet événement exceptionnel, organisé par l’Ambassade de France et l’Institut français d’Israël, Business France, le Consulat général de France à Jérusalem, et l’Institut français de Jérusalem.

Cette année, la 5ème édition de SO FRENCH SO FOOD est placée sous le patronage de l’Alsace et se tiendra du 6 au 10 février dans les villes de Tel Aviv, Haïfa, Jérusalem, Beer Sheva, Akko et Tibériade. 22 chefs et un maître boulanger-pâtissier français réputés, étoilés au Michelin ou distingués par des prix nationaux et internationaux, seront accueillis par les chefs israéliens de 18 restaurants et d’une pâtisserie-boulangerie. Ensemble, les 6, 7 et 8 février, ils prépareront des menus français d’exception qui permettront au grand public de découvrir ou de redécouvrir la cuisine française.

Pour en savoir plus sur le programme complet de SO FRENCH SO FOOD :

Site Internet : https://www.sofrenchsofood.com/

Page Facebook : https://www.facebook.com/sofrenchsofood/

Vidéo annonce de l’événement : https://youtu.be/Roj_vNx8Ers