Wimbledon: Pas de bol, l’israélien Dudi Sela tombe sur Raphael Nadal au premier tour !

Ca y’est ! Le tirage au sort du grand tableau de Wimbledon a été fait. Alors quels sont les enseignements à tirer ? Roger Federer aura t-il un parcours en or ? Quels pièges pour Rafael Nadal ? Qui pourrait profiter du tirage au sort ? Tennis Actu répond à toutes ces questions…….Détails………



Roger Federer aura t-il un parcours en or ?

Parcours plutôt avantageux pour le Maestro. Opposé à Dusan Lajovic d’entrée, le Suisse ne devrait pas être inquiété par le Serbe plus à l’aise sur terre battue. Au second tour, ce pourrait être un Français qui se dresse face à lui. Le jeune Benjamin Bonzi, pourrait s’offrir le plus beau match de sa carrière contre la Légende suisse.

Au troisième tour, Ivo Karlovic pourrait se présenter sur le chemin de Federer qui ne devrait pas être gêné une nouvelle fois. Mais le duel attendu pourrait arriver en huitièmes contre l’homme qui l’a battu à Halle, le Croate Borna Coric. Mais dans son jardin de Wimbledon, Roger Federer ne montrera sans doute pas le même visage qu’en Allemagne et le jeune Croate devra encore jouer un cran au dessus.

Quels pièges pour Rafael Nadal ?

Toujours difficile de savoir à quoi s’attendre pour Rafael Nadal sur gazon. Mais le premier tour semble plus qu’avantageux puisque c’est l’Israelien Dudi Sela qui se présentera face au Majorquin.

Bon tirage pour Nadal qui évite de tomber sur un joueur très à l’aise sur la surface et trop agressif.

Attention au second tour ! Mikhail Kukushkin ou Vasek Pospisil. Le piège peut être ici clairement puisque les deux hommes sont plutôt à l’aise sur gazon. Intéressant de voir ensuite peut-être des profils de purs terriens se présenter face au numéro 1 avec Marco Cecchinato puis Diego Schwartzman.

En tout cas, sur le papier Rafa Nadal échappe aux pièges et pourrait retrouver des grands résultats à Londres comme par le passé.

Qui pourrait profiter du tirage au sort ? Et qui est desavantagé ?

Grigor Dimitrov, peu en verve ces derniers temps, hérite d’un tirage complexe puisqu’il défiera Stan Wawrinka d’entrée. Bien qu’en difficulté, le Suisse reste une menace pour tout joueur.

Partie de tableau très compliqué avec les grands serveurs réunis dans cette partie tels que Marin Cilic, John Isner et Milos Raonic.

Pour Novak Djokovic, la mission sera compliquée potentiellement, Kyle Edmund au troisième tour, Dominic Thiem en huitièmes et Nick Kyrgios en quarts. Le Serbe est peut-être un des perdants de ce tirage.

Les possibles huitièmes de finale :

Roger Federer – Borna Coric

Sam Querrey – Kevin Anderson

Marin Cilic – Milos Raonic

John Isner – Grigor Dimitrov

Dominic Thiem – Novak Djokovic

Nick Kyrgios – Alexander Zverev

Juan Martin Del Potro – David Goffin

Diego Schwartzman – Rafael Nadal

Source koide9enisrael / Tennis Actu

Photo by Uri Lenz/ FLASH90