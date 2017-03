Washington : Trump reçoit le vice-prince héritier saoudien

Le président américain Donald Trump a reçu dans la nuit (heure israélienne) à Washington le vice-prince héritier saoudien Mohamed bin Salman, considéré comme l’un des hommes les plus influents du royaume. A Ryad, on a salué cette rencontre et estimé qu’il s’agissait d’un ‘tournant historique’ dans les relations entre les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite. Au cours de leurs discussions, les deux hommes ont convenu que l’Iran constituait une véritable menace pour la sécurité de la région.

Il faut dire que les Saoudiens suivaient avec inquiétude la politique menée par l’administration Obama qui, selon eux, considérait que l’alliance entre Riyad et Washington était moins importante que la négociation qui avait conduit à l’accord sur le nucléaire iranien. Le vice-prince héritier pense que ce traité conclu entre Téhéran et les grandes puissances occidentales est ‘très dangereux’.

Concernant la politique migratoire de Donald Trump, le conseiller du prince saoudien a souligné que celui-ci n’y voyait aucune atteinte aux Etats musulmans ou à l’Islam mais estimait plutôt qu’il s’agissait d’une décision d’un Etat souverain visant à éviter l’entrée de terroristes à l’intérieur du territoire américain.