Washington : rencontre entre les ministres de la Défense américain et saoudien

Après la rencontre, mercredi, à Washington, entre le président américain Donald Trump et le vice-prince héritier saoudien Mohamed bin Salman, le secrétaire d’Etat US à la Défense James Mattis a eu un entretien avec son homologue saoudien, le prince Mohammed ben Salmane. Les discussions ont porté essentiellement sur la coopération militaire entre les deux pays dans leur lutte contre le groupe ‘Etat islamique’ (Daech) et ‘face aux opérations de l’Iran qui menace la stabilité de la région’.