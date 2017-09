Washington: clash entre le Conseiller à la sécurité nationale et une délégation de Tsahal

Y a-t-il eu dernièrement clash entre le Conseiller à la sécurité nationale, Herbert McMaster et une délégation de Tsahal? Il y a deux semaines, des hauts-responsables de Tsahal ont été reçus par le nouveau Conseiller à la sécurité nationale du président américain afin de fournir des détails sur le grand exercice militaire « Or Dagan » qui devait commencer dans le nord du pays.

Selon des sources au sein de l’Administration Trump, la délégation israélienne a présenté des documents démontrant le danger que constitue le Hezbollah. A ce moment-là, le général McMaster aurait fait interrompre la séance, demandant à ce qu’un expert du terrorisme qui travaille pour lui, Mustafa Jawad Ali, se joigne à la discussion. Selon des médias américains, les délégués de Tsahal auraient fait part de leur opposition, du fait que cet « expert » a déclaré par le passé que le Hezbollah n’était pas une organisation terroriste! C’est alors que le Conseiller à la sécurité nationale se serait fâché et aurait élevé la voix contre la délégation israéliennne. On n’en sait pas plus.

A Jérusalem on cherche à savoir si l’attitude du général McMaster et de son conseiller représentent l’opinion du président Donald Trump ou non. La nomination de Herbert McMaster à la place de Michael T. Flynn avait fait grincer des dents à la droite du Parti républicain, dans certaines organisations juives américaines mais aussi en Israël, car le nouveau Conseiller à la sécurité nationale est connu pour être partisan d’une politique modérée face à l’Iran. L’une des premières mesures qu’il a d’ailleurs prises après son entrée en fonction a été de limoger trois fonctionnaires du Conseil faisant partie de l’aile droite et partisans d’une politique ferme face à Téhéran.

Beaucoup d’observateurs de la politique américaine avaient haussé les sourcils au moment de sa nomination, car il soutient de positions qui sont souvent opposées à celles du président Trump en matière de politique étrangère.

Photo Wikipedia