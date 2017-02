Washington: Binyamin Netanyahou veut évoquer Jonathan Pollard

En plus des nombreux sujets qui seront évoqués entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou, le Premier ministre israélien a indiqué qu’il évoquera la question de Jonathan Pollard et ses conditions de mise en liberté. L’attitude bienveillante du nouveau président américain et de son entourage envers les Juifs et Israël pourrait aussi profiter à l’ancien détenu dont le rêve est de pouvoir quitter les Etats-Unis et s’installer en Israël avec son épouse Esther. Barack Obama n’a jamais voulu faire ce geste humanitaire, mais il n’est pas garanti que le nouveau président américain puisse le faire pour autant qu’il le souhaite, du fait de l’opposition persistante et incompréhensible de certains hauts responsables de la CIA.

Photo Comité pour la Libération de Jonathan Pollard