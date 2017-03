Wall Street: nouveau record historique pour l’indice du Dow Jones

Le 25 janvier dernier, quelques jours après l’entrée en fonction de Donald Trump, l’indice Dow Jones atteignait pour la première fois le cap des 20.000 points, ce qui exprimait uen confiance des milieux économiques dans le nouveau président et les premières mesures prises dans le domaine économique et financier. Mercredi, l’indice Dow Jones a encore grimpé et a dépassé le seul des 21.000 points. Un signe de bonne santé et d’optimisme de l’économie américaine qui tranche quelque peu avec les attaques incessantes et les moqueries dont est l’objet le président américain de la part des médias et des milieux de gauche.

