Qui est vraiment le nouvel ambassadeur David Friedman ?

Beaucoup d’encre a coulé pour dénoncer David M. Friedman, le nouvel ambassadeur des États-Unis en Israël, nommé par Donald Trump. Le New York Times, le Washington Post (et autres médias gauchistes) parlent d’un homme « d’extrême droite », un choix « effrayant » qui aura des conséquences « dangereuses ». Tandis que J Street s’oppose avec véhémence à cette nomination. Elliott Abrams, qui connaît Friedman, a décidé de mettre les choses au clair.

Pour les lecteurs de Dreuz, j’ai traduit son texte paru le 18 décembre dernier sur son blog Pressure Points du site du Council on Foreign Relations.

Le prochain ambassadeur en Israël

Par Elliott Abrams

Le choix du président élu Trump de David M. Friedman en tant qu’ambassadeur en Israël a occasionné à la fois une couverture médiatique appropriée et une logorrhée de commentaires méchants, ignorants et politiquement biaisés.

La plupart de ces commentaires (y compris l’éditorial empoisonné du New York Times) ont informé les lecteurs que M. Friedman est inapte à ce poste parce qu’il est un « avocat curateur de faillites » et qu’il manque d’expérience diplomatique.

J’ignorais que le fait d’être un « avocat curateur de faillites » était l’équivalent d’un crime de turpitude morale. En tout cas, il s’agit d’une description étrange de M. Friedman.

En fait, il est l’un des meilleurs avocats dans ce domaine aux États-Unis, ayant figuré année après année dans les listes qui citent les meilleurs avocats américains.

Le New York Times nous dit qu’il a été associé depuis 1994 à une entreprise appelée Kasowitz, Benson, Torres et Friedman, mais ne se donne pas la peine de préciser au bénéfice des lecteurs qu’il est en fait le Friedman de Kasowitz, Benson, Torres et Friedman — une firme dont le nom a été changé quand il l’a rejoint, et qu’il a contribué à faire grandir, pour devenir forte de 350 avocats dans sept villes américaines.

Il est aussi un self-made-man, fils d’un rabbin orthodoxe, venu à l’exercice du droit sans bénéficier de richesses ou de hautes relations.

Pour les journalistes du Times, tout ceci importe peu. À tout prendre, ils aimeraient mieux un homme lié à une entreprise prestigieuse de Wall Street, dont le père ou le grand-père aurait été diplomate, appartenant aux clubs très sélects de la droite, et qui, plutôt que de se salir les mains dans la pratique du droit, saurait ouvrir des portes et se créer des relations utiles.

Mais je doute que M. Trump et la plupart des Américains partagent cette opinion.

J’ai rencontré M. Friedman une fois ; nous nous sommes rencontrés parce que mon fils travaille dans la firme de Kasowitz.

Qu’ai-je appris lors de cette rencontre ? Que j’avais affaire à un type brillant, et que son intérêt pour les questions israéliennes depuis plusieurs décennies lui a permis de se faire une idée plus juste sur ces questions que ne le ferait la moyenne des diplomates.

Bien sûr le fait que M. Friedman soit un « « avocat curateur de faillites » n’est pas la seule ni la principale raison qui le disqualifie aux yeux de la gauche. Vous pouvez être certain que s’il était un avocat qui traite des infractions au Code de la route, mais appartient à J Street, tous applaudiraient sa nomination.

Leur véritable problème est que les opinions de M. Friedman sont autant d’anathèmes.

Il pense que J Street est en fait une organisation anti-Israël plutôt que pro-pacifique, que les colonies ne sont pas un obstacle à la paix et d’autres choses horribles. Il pense même que l’ambassade américaine devrait être déplacée à Jérusalem.

Que ces opinions soient apparemment partagées par le président élu et deviennent éventuellement la nouvelle politique américaine est bien sûr ce qui trouble vraiment le Times et les autres, et ils étiquettent tous ce point de vue comme étant « extrémiste » et disent de M. Friedman qu’il est « dangereux ».

On objecte également que le point de vue de M. Friedman n’est pas celui de tous les Israéliens, parce que lui est un homme de droite.

Bien sûr, le Times et la gauche ne se sont jamais objectés lorsque les États-Unis envoyaient un ambassadeur qui était à gauche et considéré comme un bon diplomate.

Durant les années George W. Bush, le Premier ministre Sharon s’est plaint à maintes reprises de la tendance gauchiste de l’envoyé américain et, à d’autres époques, il était assez évident que Washington et l’ambassadeur des États-Unis étaient favorables au Parti travailliste et travaillaient même à chasser un ministre de Likud.

Je ne me souviens pas que le New York Times s’en soit plaint à l’époque.

Je ne partage pas tous les points de vue de M. Friedman, mais je suis ravi que les États-Unis soient sur le point d’envoyer un homme capable de faire ce que fait l’ambassadeur israélien à Washington : appeler au pays et parler au patron.

Je suis très heureux que nous ayons un ambassadeur qui connaît depuis des décennies le pays où il est envoyé et qui n’aura pas besoin de potasser des manuels d’instruction afin le situer sur une carte géographique.

Je pense qu’il est grand temps que nous ayons quelqu’un de profondément engagé envers la sécurité d’Israël (pensez à cette histoire racontée par un de ses amis : « un jour, en 2002, il a décidé d’acheter une maison à Jérusalem lorsqu’un kamikaze palestinien s’est fait exploser au Café Moment, un bar populaire dans la ville, tuant 11 Israéliens. ») ; et à son bien-être (il a organisé un fonds pour construire un village dans le Negev pour les enfants handicapés juifs et bédouins).

Diplomate traditionnel ? Pas du tout. À droite ? Certainement. Et avec ça, brillant avocat et sioniste profondément engagé.

Il devra forger de nouvelles relations avec les Arabes israéliens et les gauchistes israéliens, comprendre comment interagir avec le Département d’État et les autres parties du Gouvernement des États-Unis, et en apprendre davantage sur les relations d’Israël avec la Russie, l’Égypte et la Jordanie.

Comme n’importe quel nouvel émissaire.

Mais aucun ne serait parvenu à ce poste avec la connaissance, l’engagement, et les capacités intellectuelles que Friedman apporte ni n’aurait la confiance totale du Président des États-Unis.

Les années à venir pourraient apporter plus de tumulte dans les pays arabes, des attaques de l’État islamique ou du Hezbollah contre Israël, une crise de succession à Ramallah, ou même un nouveau Premier ministre israélien.

Israël et les États-Unis vont bien mieux quand l’ambassadeur américain peut faire beaucoup plus que livrer les messages de Washington, et est à même d’apporter au gouvernement des États-Unis, directement au Bureau ovale, ses analyses des pires problèmes et ses idées pour les meilleures solutions. »

© Magali Marc (@magalimarc15) pour Dreuz.info.