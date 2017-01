Le voyage de Zoabi financé par la TV du Hamas

La députée Hanin Zoabi, de la Liste Arabe unifiée, se serait rendue au mois de juin dernier en Jordanie et son voyage aurait été financé par la chaine Al Quds qui s’identifie avec le Hamas. Ce déplacement aurait été autorisé par la commission d’éthique de la Knesset. L’information, communiquée ce mardi par les médias, a déjà suscité plusieurs réactions.

Le député Robert Ilatov, président du parti Israel Beitenou, a déclaré que ‘Zoabi prouvait pour la énième fois qu’elle méprisait l’Etat d’Israël et tout ce qu’il représentait’. ‘Ce voyage parrainé par Al Quds, a-t-il ajouté, est un véritable affront envers Israël et ses citoyens. Zoabi est une traître criminelle qui ne représente absolument pas le public arabe sensé qui, pour la plupart, souhaite vivre cette coexistence en sécurité ». « Zoabi préfère passer tout son temps et son énergie à nuire à l’Etat d’Israël plutôt que de se préoccuper des citoyens qui ont voté pour elle », a-t-il encore affirmé.

Selon Ilatov, Zoabi a été choisie (par la chaine Al Quds) pour ce voyage précisément parce qu’elle représente bien ses principes et son idéologie, ‘une idéologie incitant au terrorisme et à l’attaque d’innocents dans le but de détruire l’Etat d’Israël’.

Le chef de la coalition David Bitan (Likoud) a déclaré de son côté : « Si quelqu’un se demandait encore si les députés de la Liste Arabe Unifiée représentaient réellement les Arabes d’Israël, il devient à présent très clair que Zoabi s’est rendue à l’étranger grâce à des fonds procurés par la chaine télévisée de l’organisation terroriste Hamas’. Il a ajouté : » Zoabi n’appartient pas à la Knesset’.