Pourquoi je voterai pour Meyer Habib!

Remarque de l’auteur: cet appel émane entièrement de ma propre initiative et n’a été aucunement « commandé » par le candidat ou une personne de son entourage.

Le premier tour des élections législatives pour les représentants des Français de l’étranger a été marqué par une mobilisation très faible en Israël. Le résultat en a été que notre ami Meyer Habib est arrivé en seconde position sur toute la 8e circonscription avec à peine 137 voix de retard sur sa principale concurrente Florence Drory, candidate de la République En Marche. Rien n’est joué, bien sûr, mais l’issue du 2e tour dépendra de la mobilisation des électeurs franco-israéliens car Israël est le pays qui compte le plus d’inscrits parmi les sept pays de cette circonscription, Italie ou Turquie compris. C’est donc de l’électorat franco-israélien que dépend la réélection de Meyer Habib.

Le choix d’un candidat doit se faire sur ses positions concernant les questions qui nous préoccupent, sur son bilan et aussi sur sa personnalité. Durant les quatre années de son mandat parlementaire Meyer Habib s’est révélé être un élu soucieux d’aider les populations qu’il représente. Il n’a ménagé ni son temps ni son énergie débordante, et son caractère fougueux et passionné ont été des atouts non négligeables dans sa mission.

Concernant la sphère israélienne, Meyer Habib a été à l’écoute des besoins de chacun et s’est démené face aux pouvoirs publics français comme israéliens pour trouver des solutions à des problèmes souvent complexes ou urgents: pour les olim, les retraités, les étudiants, les professions médicales et paramédicales, sur les questions fiscales ou juridiques etc. Pour cela, son amitié et ses relations privilégiées avec le Premier ministre Binyamin Netanyahou lui ont également ouvert des portes pour accéder à des solutions rapides et efficaces face à certaines situations d’impasses.

Et sur le plan personnel, je puis témoigner de sa grande humanité et de son empathie sincère, qu’il a notamment exprimées lors d’événements familiaux tristes, loin des caméras. Meyer Habib est un « mentsch » doté d’un grand cœur juif et rien que pour cela, l’Assemble nationale mérite de la compter dans ses bancs.

Pour nous, israéliens d’origine française qui grinçons si souvent des dents – au minimum – face à la politique révoltante de la France à l’égard d’Israël, je retiendrai l’image d’un Meyer Habib qui en plein hémicycle met les députés et ministres français face à leur hypocrisie et leur politique à double standards. Il est exceptionnel dans l’histoire de la 5e République qu’un député français se dresse ainsi face à ses pairs pour dénoncer le mensonge et la lâcheté, pour réclamer justice et vérité pour Israël et les Chrétiens d’Orient qui passent à la trappe de l’intérêt sélectif de politiques guidées par des intérêts peu avouables. Et avec en point d’orgue, sa défense passionnée et sans concession de Jérusalem, exprimée publiquement et avec panache devant l’assemblée nationale.

Il ne faut se faire aucune illusion. Aucun(e) autre élu(e) ne montera au perchoir de l’Assemblée nationale pour y défendre l’Etat juif comme le fait merveilleusement et avec courage Meyer Habib. Au contraire, on y entendrait une nouvelle fois les mantras creux et usés de « deux Etats », « territoires occupés », « partage de Jérusalem en deux capitales » ou des « extrémistes des deux côtés » qui sont en droite ligne de la politique du Quai d’Orsay.

Meyer Habib est une chance pour les franco-israéliens, il faut donc la saisir en lui accordant ce deuxième mandat qu’il mérite amplement. Mais pour cela, il faut se mobiliser et aller voter! Ne pas se contenter de lui exprimer notre soutien au moyen d’un clavier. Se rendre massivement aux urnes sera la meilleure manière d’exprimer notre gratitude à Meyer Habib pour ce qu’il a fait pour nous durant ces quatre années, sous les projecteurs médiatiques mais aussi de manière plus discrète. Et surtout lui permettre de poursuivre son combat pour la Justice et la Vérité, car ce faisant, il fait autant honneur à la France qu’à Israël.

Quelques dizaines de voix peuvent faire la différence!

Meyer est assurément le meilleur, alors, tous en marche…pour lui!

Ceci est mon appel pour le 18 juin!

Shraga Blum