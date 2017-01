Vote pro-israélien à la Chambre des Représentants US

Kevin McCarthy, leader de la majorité républicaine à la Chambre des Représentants des Etats-Unis, et Ed Royce, président de la commission des Affaires étrangères, ont annoncé lundi soir que la Chambre des représentants tiendrait un vote ce jeudi sur une résolution dénonçant l’abstention américaine au Conseil de sécurité de l’Onu. Dans le communiqué, ils ont indiqué : « Cette administration a perdu toute crédibilité quand il s’agit d’Israël ». Ils ont ajouté que cette décision avait porté atteinte à l’allié des USA et rendait encore plus difficiles les efforts déployés pour réaliser la paix dans la région.