Vote à l’ONU: réaction du président Reouven Rivlin

Le président israélien Reouven Rivlin a réagi au vote infâme du Conseil de sécurité: « Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible de l’Etat d’Israël et aucune institution internationale ne pourra changer cela. Il s’agit d’une décision honteuse, gravissime et misérable qui va causer de graves dommages politiques à Israël. Nous espérions que notre plus grand allié, les Etats-Unis se tiendrait une fois de plus de notre côté mais cela n’a pas été le cas ».

Le président israélien a annoncé qu’il allumera la troisième bougie de Hanouca dans l’une des localités de Judée-Samarie.

Photo Mark Neyman / GPO