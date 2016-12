Vote à l’Onu: Israël suspend sa coopération avec l’Angola

Dans le cadre des mesures qu’il a prises après l’adoption de la résolution anti-israélienne au conseil de Sécurité des Nations unies, le Premier ministre Netanyahou a donné comme instructions au ministère des Affaires étrangères de suspendre sa coopération avec l’Angola. Ce pays, membre non permanent du Conseil de Sécurité de l’Onu jusqu’à la fin de l’année 2016; qui entretient de bonnes relations avec Israël, se voit donc à son tour sanctionné pour sa participation au vote inique contre Israël. L’Angola aurait pris l’engagement de s’abstenir lors du vote. L’ambassadeur d’Angola en Israël a été convoqué au ministère des Affaires étrangères comme les autres diplomates dont les pays ont soutenu la résolution. Rappelons que quelques heures après le vote, Netanyahou a rappelé ses ambassadeurs en poste en Nouvelle Zélande et au Sénégal, les deux pays ayant sponsorisé la résolution, et annulé l’aide apportée au Sénégal.