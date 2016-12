Vote Ã  l’ONU contre Israel : une dÃ©cision dangereuse. Par CLAUDE GOASGUEN

La résolution votée par l’ONU hier ne va en réalité qu’aggraver les problèmes qui se posent au Moyen-Orient.

Mettre l’accent sur Israël seule démocratie de la région, à un moment où la majeure partie du Moyen-Orient est en feu, peut créer un nouvel abcès de fixation.

L’image rendue par les États-Unis est déplorable puisque la position américaine ne peut cacher le conflit qui a opposé Barack Obama et le futur Président américain Donald Trump qui ne voulait pas de ce texte.

Le Président américain actuel, Barack Obama, termine son mandat aussi mal qu’il l’avait commencé par son discours du Caire, ne parvenant pas à cacher l’hostilité qui a été un élément fort de sa politique à l’égard d’Israël.

Quant aux diplomaties occidentales et notamment française, elles persévèrent dans l’erreur en croyant que la paix passera par les organismes internationaux et non sur le terrain entre les protagonistes israéliens et palestiniens.

Voilà donc une résolution dont on sait déjà qu’elle ne sera pas appliquée réellement avant l’arrivée au pouvoir de Donald Trump mais qui est comme un geste qui accentue le feu dans cette partie du monde déjà enflammée.

Vote à l’ONU contre Israël : une décision dangereuse