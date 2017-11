Voir le régime comme un privilège; Micky Meppen

Micky Meppen est coach minceur depuis une dizaine d’années. Son expérience lui permet aujourd’hui d’être une observatrice de référence sur le processus d’amaigrissement, ou pourrait-on dire sur les régimes.

Elle analyse pour LPH ce qui fait une perte de poids réussie et durable.

Le P’tit Hebdo: Qu’est-ce qu’un coach minceur?

Micky Meppen: Je dirige des groupes de soutien pour des femmes qui veulent maigrir. Je leur enseigne les notions d’une alimentation saine et les encourage dans leur démarche. En réalité le régime est une question d’endurance, et donc de motivation. Tout mon travail se situe à ce niveau.

Lph: Pourquoi est-ce si difficile de perdre du poids et de se maintenir lorsqu’on y est enfin parvenu?

M.M.: 90% des personnes qui grossissent se servent de la nourriture pour couvrir leurs émotions. C’est pour cela qu’il peut sembler si difficile de perdre du poids. La perte de poids ne se résume pas à un calcul de calories, même si cela entre en compte. Il convient de travailler sur ses émotions pour avancer avec elles. Le travail en groupe est important à ce niveau.

Et en effet, il est indispensable de continuer à être suivi pour ne pas reprendre tous les kilos perdus. Chez moi, chaque personne décide du poids qu’elle veut atteindre. Quand l’objectif est rempli, elle continue régulièrement à venir (gratuitement), parce que sans cela, il est très difficile de se maintenir.

Lph: La seule évocation du mot « régime » a un effet décourageant, non?

M.M.: C’est parce que nous ne regardons pas les choses sous le bon angle. Un régime est un privilège, celui d’apprendre une autre forme d’alimentation. On apprend alors à l’apprécier et non plus à le vivre comme une contrainte. Souvent les maris de mes clientes sont heureux que leur femme fasse un régime, non pas parce qu’elles perdent du poids, mais parce qu’ils me disent qu’enfin, il y a à manger à la maison!

Lph: Il est tellement plus facile de s’acheter un bourekas, au milieu de sa journée de travail, que de se préparer un petit plat la veille…

M.M: C’est vrai, c’est une démarche qui demande un véritable investissement. Mais comment faisions-nous en France quand nous n’avions pas autant de possibilités pour manger cacher? Et puis, finalement, on prend beaucoup de plaisir à se préparer à manger, à varier les recettes et les plaisirs.

Lph: Depuis dix ans que vous exercez, constatez-vous que le surpoids est un mal de plus en plus répandu?

M.M.: C’est incontestable. Les gens ne parlent que de ça! Je reçois beaucoup de personnes qui ont des problèmes de santé, liés à ce surpoids, mais aussi des jeunes filles et même des enfants!

Lph: Ce sont plus souvent des femmes que des hommes?

M.M.: Mes groupes sont féminins mais je reçois aussi des hommes en privé. Ce n’est pas qu’il y ait plus de femmes que d’hommes concernées. Mais la différence se trouve dans la façon dont les hommes abordent le régime. Un homme peut mettre des années avant de se décider à perdre du poids. Mais le jour où il le décide, c’est fini: il perd et il a moins tendance à reprendre. Une femme se met au régime tous les dimanches matins et comme elle fonctionne plus aux sentiments, elle craque plus facilement.

Lph: La société nous impose-t-elle un poids idéal? Toutes ces personnes qui veulent perdre du poids: serait-ce aussi un effet de mode?

M.M.: Pour ma part, je prends tout aussi au sérieux, une personne qui veut perdre 2 kilos qu’une autre qui voudra en perdre 50. Parfois même la première est encore plus mal que la seconde dans sa vie de tous les jours. Il est vrai qu’il faut faire attention, notamment pour les jeunes filles. Mais je pense qu’il faut respecter les désirs de chacun. Ceci étant, je travaille beaucoup sur le fait de s’accepter soi-même: il faut apprendre à être content avec son poids. D’abord parce que le poids sur la balance ne correspond pas toujours aux efforts fournis, il faut de la patience et sur ce point l’effet du groupe est souvent bénéfique. Ensuite, le but n’est pas d’être filiforme mais d’être bien dans sa peau et en bonne santé. Une de mes clientes a perdu 55 kilos: de 130 à 75 kilos pour 1,72 mètre. Elle porte désormais des vêtements en taille 42-44. Je lui ai dit qu’il n’était pas nécessaire de viser la taille 38! Ce ne sont pas les critères de la mode qui m’intéressent. On ne peut pas se battre contre une morphologie, ce qui compte ce sont les efforts et le changement.

Micky Meppen: 050-6736818

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay