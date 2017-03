Voilà pourquoi il est important de réformer la Cour suprême

Il n’est pas besoin de chercher longtemps pour se rendre compte qu’Israël est l’un des pays où les droits de l’homme sont les plus respectés au monde. Même des ennemis. Et Ne parlons pas du Moyen-Orient.

Mais il s’est quand même trouvé un juge à la Cour suprême, Meny Mazouz, pour déclarer haut et fort qu’il n’en est rien. S’exprimant à l’Université hébraïque de Jérusalem, Meny Mazouz a déclaré: « En Israël il n’y a aucune culture des droits de l’homme. La classe politique n’est que récriminations envers le système judiciaire, les étrangers et les minorités. On ne voit pas le système scolaire israélien placer la question des droits de l’homme dans ses priorités ».

Des propos venant d’un magistrat et qui ne manqueront pas d’être récupérés par tous les amis qui nous veulent du bien.

Photo Anna Kaplan / Flash 90