Voilà ce qui compte ! Avraham Azoulay

Alors que notre pays vient de fêter son indépendance nationale, la France, elle, se dirige vers un bouleversement dans la continuité. Finalement le poulain de Hollande aura couru plus vite que tout le monde, jeunesse oblige. Les Français sont plus que partagés, une vraie tour de Babel hexagonale : soit foncer avec un inconnu aux belles paroles, une sorte d’Obama français, soit suivre la Marine prête à mettre un grand coup de pied à tout ce qui ne ressemble pas de loin ou de près à un Gaulois. Elle aura réussi à rassembler les Juifs et les Arabes dans une même pensée, un même combat, se sentant plus ou moins visés de la même manière. Ce qui est surprenant ici en Israël, c’est de voir à quel point, la plupart des francophones, ayant voté ou non, s’est intéressé ou même enthousiasmé pour cette campagne électorale de la France de notre enfance. Pourquoi ? Peut-être qu’enfin, elle a dévoilé un visage des Français qui veulent un changement, elle a pointé du doigt une montée frappante de l’extrême droite, elle a montré que finalement, beaucoup de gens avec qui on a grandi, évolué, partagé, ne nous ressemblent plus du tout, plus encore lorsqu’on vit en Israël. Ce qui n’empêche que jusqu’au 7 mai au soir, un des sujets principaux dans toutes les chaumières francophones, sera : Macron/ Le Pen.

Le nouveau président français fera bien vite, on le sait, des déclarations quant à ses prises de position envers Israël, qui ne nous étonneront surement pas, non, plus de surprise. On en a connu avant, on en verra après, et Israël avec l’aide de D. continuera son chemin, peu importe les discours et décisions françaises, comme cette caravane qui passe quand les chiens aboient.

Oui, le peuple juif continue, grâce à sa régularité et à sa fidélité, à compter, chaque jour, chaque année, pour se préparer aux grandes dates qui nous rattachent à nos racines solides. Nous comptons les jours et les semaines du Omer, nous comptons les années de l’Etat d’Israël, et nous sommes fiers de ce que nous avons construit ici, heureux de pouvoir nous projeter la tête haute vers l’avenir, afin de devenir une société cohérente, avec des leaders équilibrés, et des valeurs qui comptent vraiment : la famille, l’amour de la terre, de son peuple, la foi en la Torah et en la lumière qu’elle apporte dans notre quotidien si perturbé.

Avraham Azoulay