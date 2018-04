Voilà comment Libé transforme un terroriste en “pacifiste palestinien blessé”

Chaque vendredi depuis bientôt 4 semaines, les gazaouis s’en vont manifester à la frontière avec Israël. La presse et la classe politique française déclament à l’unisson le plaidoyer pour une marche de pacifistes épris de liberté et de justice.

Oublions le drapeau à croix gammée jumelé au drapeau palestinien et sa déclinaison en cerf volant.

Oublions les listes de victimes fournies par le Hamas publiées sans vérifications ni précautions par les médias mainstream…

Oublions également les montages photos de journalistes « France Presse » ne travaillant que sous accréditation du Hamas…

Retenons (tout de même) le tweet de Clémentine Autain « assassinat de palestiniens sur le chemin de la paix » et tous les autres qui viendront vomir “la politique colonialiste et répressive” des méchants israéliens.

Retenons qu’il y a un agresseur et un agressé.

C’est ce que la “Brigade Juive” retient au regard de cette vidéo de motivation distribuée vendredi dernier avant la manifestation « pacifique » de khan Younès dans la bande de Gaza.

On y traite les juifs de cochon et on leur promet la guerre :

Problème… Regardez bien celui qui parle:

Vous l’avez bien vu ?

Parce que vous allez le revoir sur un cliché de l’AFP… Dans un article de Libé !

Oh… Quel choix judicieux de prendre cet “ado” dans une histoire de mort d’un pauvre innocent… Même si c’est pour parler uniquement “d’un ado blessé” !

Mais n’allez surtout pas expliquer à Libé, Décodex et tous les FackChecker ce qu’est une véritable FakeNews… Ils démentiraient et vous feraient même passer pour un fou et un menteur extrémiste.

Par La Brigade Juive / JSSNews