Et vogue la galère : La France et Israël dans le même bateau ! Par Bely.

Voilà donc, face à un islamisme radical et un Trump pour le moins virulent, le thème de la prochaine conférence organisée par « TAL Business School ».

« Trump & islamisme : quel avenir pour la France et Israël ? »,

Tel est, dans le cadre de son cycle de conférences, le titre de cette nouvelle conférence, parfait raccourci du programme annoncé.

Une soirée qui ne manquera pas d’intérêt si l’on en juge par la qualité des précédentes dont une présentée par Daniel SHEK sur le thème « France – Israël : alliance ou défiance ? » qui avait accueilli plus de 250 personnes et la suivante, animée par Frédéric ENCEL et Philippe VAL sur le thème « France-Israël : deux démocraties face au fléau islamiste ».

Ainsi ce sera le tour de Bernard KOUCHNER, fondateur de Médecins du Monde et ancien Ministre des Affaires Étrangères accompagné par l’incontournable Frédéric ENCEL, professeur de géopolitique et directeur de la chaire Franco-Israélienne de Relations Internationales de TAL Business School, de plancher.

Pourquoi « incontournable » F. ENCEL ? Tout simplement parce que la Chaire FIRI qu’il dirige a pour vocation de faire connaître et appréhender « les réalités du monde contemporain, tant sur les plans sociétal, économique, institutionnel, géopolitique que culturel ».

Elle a déjà accueilli et accueillera au long de la saison 2016-2017, des personnalités influentes telles que Alain Finkielkraut, Paul Amar, Bernard Kouchner ou encore Rama Yade. Rudes mais passionnantes perspectives !

Rendez-vous donc, (l’entrée y est libre), le mardi 28 mars prochain à 19h00 précises :

« Grand Amphithéâtre de Tal Business School »

26, Reading, Ramat Aviv, Tel Aviv

Accès par l’entrée principale du lycée “’Alliance”

Parking à disposition

[email protected] – 053-708-4776