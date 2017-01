Le vocabulaire de la diplomatie française concernant Israël

Manifestement pour le Consulat général de France, le « Mur des Lamentations » n’est qu’une étape. Sur les lieux saints juifs, il n’y a rien à voir. Et encore moins personne avec qui parler. C’était juste sur la route de Gérard Larcher, entre sa visite aux dignitaires de la Mosquée et ceux du Saint-Sépulcre. On voudrait signifier aux Juifs qu’ils n’ont rien à faire à Jérusalem et que leurs lieux saints n’ont droit à aucune considération, on ne s’y prendrait pas autrement…

Cette vision des choses est en parfaite adéquation avec le négationnisme des extrémistes palestiniens qui nient toute réalité historique aux lieux saints juifs (et colle d’ailleurs aussi avec la bonne vieille théologie d’avant-Vatican II, où le judaïsme n’est qu’une « étape » avant le christianisme…).

Certains plaideront la simple maladresse de formulation. On aimerait alors entendre quelques excuses – et rectificatifs – d’un Consulat Général qui sait se montrer beaucoup plus pointilleux lorsqu’il s’agit de ne pas froisser la susceptibilité des musulmans et des Palestiniens.

Mais une fois de plus, on ne peut que constater que le déséquilibre se fait au détriment des Juifs, par l’usage d’un vocabulaire inapproprié, volontairement vexant et qui rappelle tellement « l’enseignement du mépris » dispensé durant des siècles à l’égard des Juifs.

