Vladimir Poutine explique les raisons de la longévité du Peuple juif

Vladimir Poutine pense connaitre les raisons de la longévité du Peuple juif. C’est ce qu’il aurait déclaré au Grand rabbin d’Israël, Rav Yitzhak Yossef, en juillet 2014, alors en visite en Russie à la tête d’une délégation rabbinique.

« Lorsque j’ai rencontré Vladimir Poutine, le président russe, j’ai pensé que notre rencontre serait brève avec quelques photos pendant quelques minutes », a confié le Rav Yitzchak Yossef, poursuivant « Mais j’ai été surpris. Nous sommes restés assis ensemble pendant une heure et quart ! Où a-t-il eu le temps de faire la même chose ? Il n’a pas cessé de parler. Il ne connaît pas l’hébreu et je ne connais pas le russe, mais notre ambassadeur était présent pour traduire. »

« Honorable Rabbi, dis-moi »

« Il a commencé par expliquer ce qu’est la culture grecque, puis la culture égyptienne et enfin la culture romaine. Il a continué à expliquer et à exposer sur le sujet. J’écoutais ce qui me semblait être une leçon d’histoire. Puis tout à coup, il s’est tourné vers moi et m’a surpris en me demandant : « Honorable Rabbi, dis-moi, toutes les autres cultures ont disparu. Qui se souvient aujourd’hui de la culture grecque ? Qui sait aujourd’hui ce que furent la culture romaine ou égyptienne ? Personne. Vous, la nation juive, êtes demeurés ! Pouvez-vous m’expliquer pourquoi vous êtes présents et pourquoi toutes ces autres cultures ont été effacées du monde ? ».

