Quand Vladimir Poutine cite la Torah!

Le président russe participait à une table ronde dans le cadre de l’émission populaire « Valdai » sur la chaîne Russia 24. L’un des participants à ce débat a lui a posé la question suivante: « Dans l’échelle des valeurs, quelle est la place actuelle de la technologie qui change et évolue sans cesse face aux valeurs anciennes et classiques que sont la terre, le territoire ou la démographie? »

La réponse du président russe a été suprenante: « Ce n’est pas pour rien que la Torah a interdit de rendre des territoires. Le territoire et toutes les richesse matérielles et humaines qu’il renferme restent des facteurs très importants même si la première place est aujourd’hui dévolue à la technologie qui prend de plus en plus de place dans le domaine militaire et de la politique internationale… »

Un argument dont pourraient se servir les dirigeants israéliens…

