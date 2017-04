Vives réactions après un nouvel article nauséabond de Haaretz

En pleine fête de Pessah’, le quotidien Haaretz a cru bon de publier un article scandaleux contre le public sioniste-religieux. Le titre est plus qu’éloquent: « Plus dangereux que le Hezbollah ». Cette fois-ci, c’est Yossi Klein qui déverse son fiel sur tout un secteur de population dont la contribution à l’Etat d’Israël dans tant de domaines est prodigieuse.

Il écrit par exemple que les sionistes-religieux sont plus dangereux non seulement que le Hezbollah mais aussi que les automobilistes meurtriers ou les « fillettes aux ciseaux », faisant allusion aux femmes terroristes qui attaquent avec des ciseaux. « Apparemment, il est permis de tuer des Arabes mais pas des sionistes-religieux », accuse le journaliste. Il cite ensuite les différents domaines dans lesquels les sionistes-religieux veulent prendre le pouvoir: l’éducation, l’armée, le système judiciaire, les médias. « Ils sont là, à notre porte, ils la forceront bientôt! » avertit le journaliste. Le journal nazi Der Stürmer n’aurait pas fait mieux.

Yossi Klein affirme avoir « plus en commun avec des esquimaux de l’Alaska qu’avec Shimon Riklin, Arele Segal et tout tout ce qu’ils représentent ». Dont acte. Il est invité à émigrer sous les arctiques.

Et reprenant le thème de Pessah’, il accuse: « Nous n’avons pas passé de l’esclavage à la Liberté, mais de la Liberté à l’arrogance du maître ». « Le mensonge est leur manière de vivre », accuse également Yossi Klein!

Cet nouvel article antisémite du Haaretz a causé de vives réactions.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou, sur sa page Facebook, a écrit: « Cet article est honteux et hallucinant. Haaretz a perdu le nord. Le public sioniste-religieux est la fine fleur de la population. Ses filles et fils servent dans Tsahal et dans le Sherout leoumi et contribuent à l’Etat d’Israël et à sa sécurité. Je suis fier d’eux tout comme l’est la grande majorité de la population. Haaretz doit présenter ses excuses ».

Le ministre de l’Education Naftali Benett a écrit: « A chaque fois que l’on croit que Haaretz a atteint le sommet de la bassesse, ils réussit encore à nous surprendre avec une vilénie encore plus grande ».

La ministre de la Justice Ayelet Shaked dit « avoir pitié du journaliste ainsi que du journal qui lui offre une tribune pour inciter à ce point ».

Le ministre de la Protection de l’environnement Zeev Elkin estime que Haaretz a ouvert ses lignes à de la propagande et aux clichés antisémites les plus vils. « Remplacez le terme ‘sioniste-religieux’ par ‘Juifs’ et vous obtiendrez un pamphlet antisémite qui aurait eu toute sa place dans Der Stürmer ». Il poursuit: « Mille articles de Yossi Klein ne pourront changer la réalité, qui veut que le public sioniste-religieux fait partie intégrante de la direction actuelle du pays dans tous les domaines. La peur et la haine ont fait perdre la raison à la gauche israélienne ».

Yaïr Lapid, président de Yesh Atid, a lui-aussi voulu réagir: « Est-ce que Roï Klein hy’d était dangereux? Est-ce qu’Eleazar Stern et Aliza Lavi sont plus dangereux que le Hezbollah? Le rav Shaï Piron est-il plus dangereux que les automobilistes meurtriers? Et chez Emmanuel Moreno hy’d, héros d’Israël, le mensonge était-il aussi ‘son art de vivre’? Cet article est un monceau d’antisémitisme! »

Mais la réaction la plus émouvante est venue de Hagit Rhein, mère de Benaya Rhein hy’d, tombé lors de la 2e Guerre du Liban. Dans une lettre adressée à la ministre de la Justice Ayelet Shaked elle écrit notamment : « Je ne connais pas ce journaliste raciste du Haaretz. Si vous le connaissez, transmettez-lui de ma part que mon fils Benaya hy’d était un ‘colon’, tué par le Hezbollah, après s’être porté volontaire lors de cette guerre pour protéger et sauver des habitants de Galilée et la population d’Israël dans son ensemble, y compris lui, ce journaliste, afin qu’il puisse poursuivre son métier… ».

Photo Illustration