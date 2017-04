Visite en Israël du Procureur de la République populaire de Chine

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a reçu mardi le Procureur de la République de Chine Xiao Jangming. La présidente de la Cour suprême Myriam Naor ainsi que la juge Esther Hayot assistaient à la rencontre.

En préambule, le Procureur chinois a exprimé son admiration pour Israël: « J’ai encore plus d’admiration pour votre pays maintenant que je vous vois, trois femmes qui sont au sommet de la pyramide du système judiciaire! »

Xiao Jangming a invité Ayelet Shaked à se rendre en Chine et a fait l’éloge des relations entre les deux pays: « Nos relations connaissent un développement spectaculaire. Votre Premier ministre s’est rendu récemment en Chine et ce voyage a été une grande réussite. Une nouvelle page s’est ouverte entre la Chine et Israël. Personnellement, j’ai déjà eu des contacts avec Avihaï Mandelblit et nous avons convenu de coopérer sur certaines questions ».

Puis il a évoqué les points communs entre les peuples juif et chinois: « Nous avons vous et nous une très longue histoire. Il y a des milliers d’années, des commerçants juifs sont arrivés en Chine du Sud en empruntant le chemin de la Soie. Ils se sont installés à Kaïfeng. Et lorsque la Chine est devenue indépendante, ce fut aussi grâce à l’aide de Juifs importants. Israël est un tout petit pays mais un pays extraordinaire. Nous voulons apprendre de votre expérience sur le plan juridique et judiciaire ».

Il s’est également dit ébranlé par sa visite à Yad Vashem et d’avoir constaté les horreurs commises durant la Shoah.

La ministre Ayelet Shaked a proposé à Xiao Jenming qu’Israël et la Chine partagent leur savoir en matière de défense cybernétique.

Un moment cocasse s’est déroulé pendant leur entretien sur des sujets plus techniques. Xiao Jangming a rappelé que lorsqu’il fut président de la Cour suprême chinoise, il avait sous sa main deux-cent juges qui devaient traiter dix-mille dossiers par an. Rires de la ministre et de la présidente Myriam Naor: « Ici en Israël, nous avons quinze juges à la Cour suprême qui doivent traiter…dix-mille dossiers par an également! »

La lutte contre le terrorisme a également été à l’ordre du jour de l’entretien. Le procureur chinois a noté que la Chine est également aux prises avec un terrorisme interne, avec notamment des attaques à la voiture-bélier.

Sur cette question, la présidente de la Cour suprême a indiqué au procureur chinois que les jurisprudences de la Cour suprême israélienne en matière de terrorisme ont été traduites en anglais afin que tous les pays intéressés puissent les consulter et s’en inspirer dans la lutte contre le terrorisme.

Cette rencontre s’est déroulée dans une atmosphère particulièrement chaleureuse et amicale.

Photo Porte-parole ministère de la Justice