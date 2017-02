Visite en Israël de l’ex-épouse du procureur argentin assassiné Alberto Nisman

La juge fédérale argentine Sandra Arroyo Salgado, ancienne épouse du procureur général Alberto Nisman z’l, est venue cette semaine en Israël avec ses deux filles, deux ans tout juste après l’assassinat de son ex-mari.

Nisman, rappelons-le, menait depuis dix ans des investigations sur l’attentat terroriste contre un immeuble de la communauté juive de Buenos Aires (AMIA) qui avait causé, en juillet 1994, la mort de 85 personnes. Lorsqu’il a été trouvé sans vie, avec une balle dans la tête, dans son appartement, le 18 janvier 2015, il venait de mettre en cause la présidente de l’Argentine, Cristina Fernandez de Kirchner, et d’autres personnalités politiques, leur reprochant d’avoir couvert des suspects iraniens impliqués dans cette affaire. Depuis, la présidente a été écartée du pouvoir et remplacée par un nouveau régime plus ouvert qui n’a pas les mêmes liens avec l’Iran.

Sandra Arroyo Salgado, qui a affirmé dès l’an dernier aux médias argentins qu’il ne faisait aucun doute que son mari avait été victime d’un meurtre, a été interviewée, pendant sa visite en Israël, par un journaliste de l’hebdomadaire Makor Rishon. Au cours de l’entretien, elle a raconté qu’elle allait prendre la parole au cours d’une cérémonie en souvenir d’Alberto Nisman z’l organisée à l’Université Hébraïque de Jérusalem. Elle a ajouté qu’elle irait également voir le monument érigé à Nahariya en hommage aux victimes et à son ex-mari.

Sandra Arroyo Salgado, accompagnée de Miguel Steuermann, directeur général de Radio Jai, chaîne de radio juive émettant depuis Buenos Aires, et de l’ingénieur israélo-argentin Ernesto Schweizer, a été reçue par le président de l’Etat Ruby Rivlin. Elle a également rencontré le président de la Knesset Youli Edelstein, la ministre de la Justice Ayelet Shaked, le maire de Jérusalem Nir Barkat, le grand rabbin d’Israël, l’un des fils de Shimon Pérès, et d’autres personnalités.

Avant d’atterrir en Israël, elle s’était arrêtée à Rome pour une entrevue au Vatican avec le pape François qui est originaire d’Argentine. La juge lui a demandé de ‘prier pour que la vérité éclate au grand jour’ concernant la mort mystérieuse de son ex-mari.