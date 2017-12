Violents affrontements à Jérusalem et dans des villes de Judée-Samarie

Comme ils l’avaient annoncé, les Arabes israéliens et palestiniens ont provoqué des émeutes à Jérusalem et dans de nombreux endroits de Judée-Samarie. Chauffés à blanc par les prêches d’incitation lors des prières du vendredi, des milliers de personnes se sont rassemblés à l’issue des prières pour protester contre la déclaration de Donald Trump. Selon Tsahal, il y a au moins trente lieux de confrontations à Jérusalem et en Judée-Samarie.

A Jérusalem, les manifestants se sont rassemblés autour de la mosquée Al-Aqsa et à la Porte de Damas. Dans beaucoup d’endroits, comme à Ramallah, Beit Lehem, Hevron, Sichem, Kfar Qassem, Kfar Qana, Oum El-Fahm ou Kalanswa des manifestations ont lieu aux cris de « Jérusalem capitale de la Palestine » et autres slogans anti-israéliens et anti-américains. Des manifestants brandissent les drapeaux de l0OLP, du Hamas, du Hezbollah, de daech et de la Turquie. Un peu partout, les manifestants ont provoqué les force de l’ordre qui ont dû réagir avec du gaz lacrymogène ou des balles en caoutchouc. Le Croissant rouge fait état de plusieurs dizaines de blessés dans plusieurs endroits.

Des troubles ont également lieu près de la la clôture de sécurité le long de la frontière avec la bande de Gaza où des centaines d’habitants brûlent des pneus et jettent des pierres.

Pour l’instant, les forces de l’ordre et de sécurité, singulièrement renforcées en prévision de cette journée réussissent à éviter des débordements dangereux.

Cette journée constitue aussi un « test » pour la crédibilité du chef du Hamas, Ismaïl Hanyeh, qui avec une rare violence verbale a appelé les Arabes palestiniens à une 3e Intifada « pour libérer Jérusalem ».

