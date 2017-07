Violences musulmanes: trois exemples consternants d’auto-flagellation

Alors qu’Israël pleure deux policiers druzes et trois innocentes personnes assassinées à la table du Chabbat, il se trouve des gens issus de « l’élite » qui voient une responsabilité israélienne dans ce nouveau cycle de violence musulmane.

Deux exemples en ont été donnés dimanche matin sur Galei Tsahal en quelques minutes. Le journaliste Razi Barkaï interviewait une habitante de Halamich à propos de l’attentat. Le ton de la conversation était correct et se focalisait sur le drame jusqu’au moment où le journaliste n’a plus pu se retenir et a demandé à son interlocutrice, avec l’introduction de mise: « En ce jour de tristesse, je ne veux pas aborder les aspects politiques, mais…pourquoi avez-vous décidé de vous installer dans une zone où vous êtes entourés de villages arabes? »!!! Question d’autant plus révoltante qu’elle rejette d’une part sur les habitants de ces villages juifs la responsabilité de leur mort tragique et d’autre part, qu’elle feint d’ignorer que des dizaines de Juifs ont été assassinés dans des lieux comme Tel-Aviv, Haïfa, Natanya, Afoula ou Beer-Sheva.

Quelques minutes plus tard, Razi Barkaï accueillait Ephraïm Halévy, ancien directeur du Mossad, connu pour ses idées de gauche. Ce dernier n’a pas trouvé d’autre idée que de dire que ce nouveau cycle de violence était notamment dû aux multiples déclarations de ministres qui justifiaient l’installation des portiques de sécurité comme étant des symboles de souveraineté israélienne sur le Mont du Temple! Il a réfuté l’argument selon lequel l’affaire des portiques n’était qu’un prétexte pour les Musulmans pour se livrer à des violences, estimant que les Arabes étaient réellement offensés dans leur honneur et leur foi par la présence de ces installations de sécurité! Il a ensuite rappelé la « sage décision » selon lui de Moché Dayan en juin 1967 de faire retirer le drapeau d’Israël placé sur la mosquée d’Omar quelques heures après avoir été hissé par un parachutiste de Tsahal.

Enfin il a critiqué « l’attitude arrogante » d’Israël envers la Jordanie et le Waqf dans cette affaire et de manière générale pour tout ce qui concerne la gestion du Mont du Temple: « Au lieu de les regarder de haut et de les mettre devant le fait accompli, Israël devrait les considérer comme des associés d’égal à égal pour tout ce qui concerne ce lieu », a-t-il dit!

Mais l’exemple le plus grave provient de Tsahal elle-même: le porte-parole de Tsahal, par la voix du lieutenant-général Ronen Manlis a commenté ainsi l’attentat de Halamish: « Il faut comprendre que pour la première fois depuis 1969, les Musulmans ont été interdits d’accès à la mosquée Al-Aqsa pour y prier. Dans le monde arabe, cette mesure est considérée comme extrêmement grave et ne sera pas passée sous silence ». Et concernant l’attentat lui-même, la seule chose que cet officier supérieur a trouvé à dire est que « Tsahal se tient prêt face à toute action (juive) de Prix à Payer (Tag Me’hir) »!!.

Photo Moché Shaï / Flash 90