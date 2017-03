Violences contre le personnel soignant de plusieurs hôpitaux  

Deux cas de violences ont été signalés dans des hôpitaux au cours de ces deux derniers jours. Un patient d’une cinquantaine d’années a attaqué lundi matin une infirmière à l’hôpital Assaf Harofé. Après l’avoir insultée, il l’a menacée et a jeté sur elle un écran d’ordinateur. Il a été arrêté un peu plus tard par la police pour interrogatoire. Vendredi dernier, deux membres d’une même famille, qui avaient une proche parente hospitalisée, ont injurié et menacé des équipes médicales.