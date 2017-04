Un vignoble d’exception à découvrir

Depuis plusieurs années, le vin israélien gagne en notoriété sur le marché international viticole, et ce grâce à des domaines qui se sont petit à petit perfectionné dans leurs techniques de production.

Vieux de trois générations, le domaine Bravdo est un vignoble familial créé par des pionniers israéliens, venus s’installer en Terre Promise dans les années 1880. Situé entre Jérusalem et Tel Aviv, le vignoble offre un dépaysement total et des vignes à perte de vue. Le vin, cacher, est produit à l’endroit même où le raisin est cultivé, chose rare en Israël.

« Notre vignoble et notre vin puisent leur originalité dans notre savoir-faire technologique permettant au raisin d’atteindre une saveur optimale » explique l’un des fondateurs, professeur en viticulture de renommée mondiale, Ben Ami Bravdo. Oded Shoseyov et lui œuvrent pour proposer une gamme de vins alliant haute qualité, technologies et traditions viticoles : du Chardonnay au Cabernet Sauvignon, en passant par le Landmark Merlot (production exclusive BRAVDO).

Le vignoble est ouvert au public chaque vendredi de 11h à 14h ou en semaine (sur rendez-vous) et offre aux visiteurs la possibilité de déguster des crus tout en admirant les vignes, savourer la tranquillité et la beauté du cadre, à une demi-heure de Tel Aviv.

Les amateurs de bons vins pourront profiter d’une visite découverte et d’une dégustation en compagnie du directeur du vignoble, Zory Arkin et son équipe.

A noter : « Journée Découverte Pessah », le vendredi 7 avril de 11h à 14h, avec des dégustations de produits locaux (marché du village Karmei Yosef) et de vins cachers LePessah.

Pendant les fêtes de Pessah, le vignoble Bravdo est ouvert les jours de Hol Hamoed de 11h à 14h.

Ouverture : chaque vendredi de 11h à 14h ou en semaine (sur réservations uniquement)

Coût : 50 NIS par personne (déduits sur vos achats de bouteilles)

Possibilité de participer à des visites en français, individuelles ou en groupes.

Pour toute information en français, contactez le 073 7078021