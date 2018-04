Nouvelle attaque de Recep Erdogan contre Binyamin Netanyahou

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a répondu dimanche aux grossières accusations du dictateur turc Recep Erdogan: “L’armée la plus morale du monde n’a pas à recevoir de leçons de celui qui bombarde depuis des années sans distinction (des populations kurdes). Apparemment, c’est ainsi que l’on marque le 1er avril à Ankara”.

En réaction, Recep Erdogan s’en est une nouvelle fois violemment pris à Israël et à son Premier ministre. Dans un discours retransmis à la télévision, devant une foule de partisans il a déclaré: “Netanyahou est un terroriste (sic)”. Avec l’arrogance et le toupet qui le caractérisent, il a tenu à s’adresser directement au Premier ministre israélien: “Hé Netanyahou ! Tu es un occupant ! Et c’est en tant qu’occupant que tu es sur ces terres. En même temps, tu es un terroriste (…) Ce que tu fais aux Palestiniens opprimés sera inscrit dans l’Histoire et nous ne l’oublierons jamais (…) Nous, nous ne sommes coupables d’aucun acte d’occupation (…) Vous êtes un faible. Cessez de mentir! Israël est un Etat-terroriste! La Turquie se bat contre les terroristes, pas vous! Mais apparemment cela ne vous intéresse pas, car vous êtes le dirigeant d’un Etat-terroriste”.

Le président turc à mentir effrontément en déclarant que l’armée turque n’attaque jamais de civils!

Le Premier ministre israélien lui a répondu: “Recep Erdogan n’a pas l’habitude qu’on lui réponde mais je lui conseille de s’y préparer. Celui qui occupe le nord de Chypre, envahit les zones Kurdes (en Syrie et en Irak) et massacre des civils à Afrin n’est pas digne de nous faire la leçon”.

Après ces nouveaux propos calomnieux du président antisémite turc, on ne peut que regretter encore davantage la pseudo-normalisation des relations entre la Turquie et Israël pour laquelle Binyamin Netanyahou avait accepté de présenter des excuses pour l’affaire du Marmara et de verser des millions de dollars d’indemnités aux familles des activistes pro-Hamas qui ont été éliminés sur le bateau après leur agression sur les soldats de Tsahal.

Photo Illustration