Vieille ville: des jeunes juifs attaqués…et arrêtés par la police!

Cinq jeunes juifs qui se promenaient dans l’une des rues de la Vieille ville de Jérusalem ont été violemment agressés par une bande d’Arabes. L’un des agresseurs en voiture a même tenté de renverser l’un des jeunes juifs. Les deux policiers qui accompagnaient le groupe n’ont pas osé intervenir et ont appelé des renforts. Mais quelle ne fut pas la surprise des cinq jeunes juifs de se voir arrêtés et non leurs agresseurs!

Après avoir été emmenés au poste de police et interrogés, ils ont été sommés de signer un document par lequel ils s’engageaient à ne plus entrer en Vieille ville jusqu’à dimanche où leur cas serait discuté au tribunal de paix. Deux d’entre eux ont refusé de signer et ont été mis aux arrêts.

L’avocat Nati Rom, de l’organisation Honenou, a dénoncé un grave disfonctionnement de la police qui d’une part n’a pas su protéger ces jeunes juifs dans la capitale d’Israël mais qui en plus, pour se couvrir, les a arrêtés eux et non leurs agresseurs arabes ».

Photo Yonatan Sindel / Flash 90