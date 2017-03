Vie politique: Naftali Benett appelle au calme

Dans son combat pour le leadership de la droite, le ministre de la Défense Avigdor Lieberman ne cesse de se présenter comme le « sage mûr et responsable qui privilégie les intérêts supérieurs de l’Etat », en opposition à Naftali Benett qui selon lui ne serait mû que par les sondages et son avenir politique personnel.

Or le ministre de l’Education appelle samedi soir au calme alors qu’il serait l’un des premiers à avoir intérêt à de nouvelles élections qui renforceraient significativement le parti Habayit Hayehoudi.

Après l’avertissement du Premier ministre sur des élections anticipées au cas où il n’arriverait pas à un compromis avec Moshé Cahlon sur l’Autorité de Radio-télédiffusion publique, Naftali Benett a appelé au calme: « Il faut faire preuve de responsabilité nationale et éviter de nouvelles élections superflues et coûteuses qui seraient préjudiciables pour l’économie israélienne et pour les citoyens ».

« Avec un peu de bonne volonté de part et d’autre, il est possible de trouver une solution à la question de l’Autorité de Radio-télédiffusion publique », a souligné le ministre.

Photo Flash 90