Vidéoconférence pour ‘promouvoir l’économie palestinienne’  

Jason Greenblatt, l’émissaire spécial du président des Etats-Unis Donald Trump pour les négociations internationales, a organisé jeudi soir une vidéoconférence avec des hommes d’affaires israéliens et palestiniens, en présence de représentants du gouvernement israélien et de l’Autorité palestinienne. L’objet de cette rencontre virtuelle : débattre des démarches à entreprendre pour développer l’économie palestinienne. Ces discussions, qui sont le résultat de consultations tenues récemment entre les deux camps, se sont concentrées sur des initiatives concrètes du secteur privé ‘créant de nouvelles opportunités devant permettre d’améliorer l’état de l’économie palestinienne et la vie des Palestiniens’. L’ambassade américaine à Tel Aviv semble satisfaite de ces premiers entretiens. D’autres rencontres seraient prévues pour ‘promouvoir un avenir meilleur pour Israël et les Palestiniens’.