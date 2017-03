Une vidéo pro-israélienne de grande qualité

Sous le titre « Qu’a contribué Israël à l’Humanité et qu’ont contribué les Arabes palestiniens? », le Fonds Hallelu pour la Promotion d’Israël dans le monde a produit et diffusé une vidéo particulièrement réussie. Les réalisteurs comptent faire prendre conscience à l’opinion internationale qu’après 70 ans d’existence de l’Etat d’Israël il est temps d’ouvrir les yeux et choisir son camp.

Contrairement à la propagande arabe palestinienne, ce film ne cite que des faits réels, ce qui lui donne d’autant plus de force.

Vidéo:

מה תרמה ישראל לאנושות ומה תרמו הפלשתינים? עולם יקר,קרוב ל 70 שנים כבר חלפו מאז קמה מדינת ישראלבוא נעשה חשבון מה תרמה ישראל לאנושות ומה תרמו הפלשתינים?הגיע הזמן לבחור צד!תנועת אם תרצו Posted by ‎הללו – הקרן לקידום ישראל בעולם‎ on Montag, 13. März 2017

